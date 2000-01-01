24.03 10:54 MIGnews.com

Голодающие стали дойной коровой для ООН

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Г-н О’Брайен также заявил, что для предотвращения катастрофы необходимо выделить дополнительно 4,4 миллиарда долларов не позднее июля.Вот что я хотел бы знать: г-н О’Брайен находится на своем посту почти два года. Чем он занимался все это время? И чем занималась ООН? Неужели для этой уважаемой организации стало откровением то, что от голода умирают двадцать миллионов человек? Почему ООН не забила тревогу своевременно?Как-то вдруг весь интернет и новостные ленты наводнились ужасающими изображениями изможденных детей. Почему ООН не рассказала миру об этой проблеме сразу, когда голод угрожал лишь пяти или десяти миллионам человек? По-видимому, кто-то из этого учреждения подсчитал, что требуется не менее двадцати миллионов голодающих людей, чтобы убедительно затребовать выделение такой серьезной суммы денег не позднее июля.Миллиарды долларов, которые регулярно получает ООН, могли бы полностью исключить проблему голода в мире. Почему бы не направить голодающим несколько миллионов из уничтожаемых ежегодно 1,3 миллиарда тонн излишков продовольствия и решить эту проблему? Однако ничего для этого не делается. Жертвами становятся голодающие дети. Своевременная помощь им исключила бы потребность в дополнительном финансировании, что убило бы эту дойную корову.Заявление г-на О’Брайена как нельзя лучше иллюстрирует тот факт, что ООН прогнила до основания. Политиков и дипломатов, которые служат там, интересует только их зарплата и карьерное продвижение. Посмотрите для примера на информацию, опубликованную на сайте Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ). На странице "Часто задаваемые вопросы" опровергается как "порочный" и необоснованный слух о том, что президент и исполнительный директор Фонда ЮНИСЕФ в США Кэрил М. Штерн зарабатывает более 1 млн. долларов. Нам сообщается, что на самом деле миссис Штерн зарабатывает всего 521 820 долларов. По-видимому, это должно служить доказательством примерной скромности чиновников ООН.Прогрессирующий упадок ООН не должен нас удивлять. Он происходит строго в соответствии с экспоненциальным ростом эгоизма и нарциссизма человечества. Чтобы найти реальную альтернативу этой деградирующей международной организации, нужно начать с устранения первопричины всех проблем.В 1964 году лауреат Нобелевской премии по физике Деннис Габор писал:"До сих пор человек противостоял всей Природе. Отныне он противостоит своей собственной природе".На самом деле о противоречии с собственной природой нам известно еще с библейских времен:"помышления сердца человека — зло с юности его" (Бытие 8:21).Тем не менее, вплоть до недавнего времени мы упорно пытались обойти проблему, а не решить ее. И только сейчас начали осознавать тот огромный вред, который наносит миру чрезмерный эгоизм.На протяжении веков человечество опробовало все мыслимые формы социальных отношений, пытаясь уравновесить присущий людям эгоцентризм. Рабовладельческие, феодальные, капиталистические, либеральные, фашистские, коммунистические и нацистские режимы не принесли людям счастья и процветания. Все они отмечены кровью и страданиями и ушли в прошлое как "страницы летописи человеческой истории".Какова же причина наших неудач в этих бесчисленных социальных экспериментах? Она, несомненно, в том, что наш эгоизм, а вместе с ним и нарциссизм, неуклонно растет в геометрической прогрессии. Мы стали настолько безразличны друг к другу, что средства массовой информации не считают двадцать миллионов голодающих людей серьезным поводом для освещения в печати, если только это ужасающее явление не понадобится бюрократам для проведения шумной кампании по обоснованию новых расходов.Итак, во всем виновата наша эгоистическая природа. Но мы пока не нашли средство, как эффективно уравновесить природный эгоизм. По существу, перед нами две проблемы.Первая — это надежное обеспечение элементарных потребностей человека. В мире, где так много продовольствия теряется или тратится впустую, недопустимо, чтобы люди умирали от голода. Как минимум, вместо того чтобы уничтожать, надо собирать излишки продуктов и отправлять их туда, где они необходимы.Вторая проблема более фундаментальная. Она требует разработки долгосрочной программы, которая, в конечном счете, изменит наши представления о мире. Нам нужна альтернатива жизненному устройству по эгоистическим законам. Необходимо найти и реализовать новый, более сбалансированный и устойчивый подход.Известный американский социолог и врач Николас Кристакис в своем докладе на TED конференции в мае 2010 года, научно обосновал, что по своей сути человечество является своего рода суперорганизмом. Примерно за восемьдесят лет до этого известный каббалист, автор комментария на Книгу Зоар Йегуда Ашлаг писал:"Мы уже достигли такой степени развития, когда весь мир ощущается как единый организм, единое сообщество. … В нашем поколении человек не может чувствовать себя счастливым, если в других странах люди чувствуют себя несчастными".И далее добавляет, что "люди еще не поняли этого", потому что "действие предшествует пониманию, и только действия докажут и продвинут человечество вперед". Другими словами, мы не будем ощущать себя единым суперорганизмом до тех пор, пока не начнем самостоятельно выстраивать соответствующие отношения между людьми.Возникает вопрос: как может, и может ли вообще, такой глубоко разобщенный мир функционировать как один суперорганизм? Напомню об одном любопытном факте: единственный народ, который выжил со времен древнего Вавилона — это еврейский народ. Вавилонские, египетские, греческие и римские народы бесследно исчезли, остались только евреи.Ученые, философы, семиты и антисемиты на протяжении веков размышляли о секрете бессмертия еврейского народа. Известно, что этим вопросом задавался и Марк Твен, допытываясь об этом у самих евреев.Ответ на этот вопрос кроется в принципиальной разнице между евреями и всеми другими народами. Секрет нашей выживаемости — это восприимчивость к единству.Ранние евреи происходили из разных племен и культур. Единственное, что удерживало их вместе, — это идея, которую им дал Авраам: фундаментом для построения общества являются милосердие и любовь. Всякий раз, когда вспыхивает ненависть, не нужно ни враждовать, ни разбегаться в разные стороны. Накройте ее любовью. Мудрейший из людей, царь Соломон, так кратко изложил принцип Авраама: "Ненависть порождает раздоры, но любовь покрывает все грехи" (Притчи 10:12).Руководствуясь этим правилом, евреи держались вместе и пережили многочисленные кризисы и войны в течение примерно полутора тысяч лет — от Авраама до разрушения Второго Храма. Более того, история доказала, что "цемент" единства, который сковывает эгоизм, настолько силен, что он не только поддерживал еврейский народ дольше, чем любой другой народ, но и позволил ему сохраниться, несмотря на бесчисленные попытки его уничтожить и бесследно рассеять.И хотя сегодняшние евреи потеряли ощущение этого особого единства, которое поддерживало нас на протяжении веков, стойкая сила этого "цемента" все еще достаточно сильна, чтобы сохранить наш народ от истребления.Уникальное выживание еврейского народа на протяжении тысячелетий — это ключ к решению мировых проблем. Организация общества на принципах единства как главной ценности, единства, сохраняемого над природным эгоизмом, над нашей разобщенностью — это уникальный способ управления, который мир еще не пробовал.Я уверен, мы обязаны со всей серьезностью и ответственностью реализовать этот подход. В нем я вижу единственно возможную альтернативу угрозе новой мировой войны, массового голода, глобального потепления и истощения природных ресурсов.Хорошо известный своим антисемитизмом Генри Форд писал:"Современным реформаторам, конструирующим социальные системы, следует пристально присмотреться к социальному устройству древних евреев". В этом утверждении Генри Форда не приходится сомневаться.Напомню сказанное Йегудой Ашлагом: "действие предшествует пониманию". Сегодня нам предстоит на практикереализовать принцип Авраама "единство над разобщенностью".Объединение, как мы неоднократно убеждались, приводит к успешному решению острых конфликтов, и создание и укрепление государства Израиль во враждебном окружении — яркий тому пример. И он укрепляет в уверенности, что мы можем применить эту методику наших предков в еще больших масштабах.Нужно только помнить о том, что в основе всех проблем лежит природный эгоизм человека. И он неизбежно проявляется в виде недоверия, враждебности, разобщенности и даже ненависти. Однако от нас не требуется подавить этот природный эгоизм. Мы должны лишь подняться, объединиться над ним. В этом заключается реализация методики объединения Авраама, и это единственный способ избавить человечество от ненужных страданий.Код для статистики (для обеих статей):