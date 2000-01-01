24.03 10:29 MIGnews.com

"Вестминстерского террориста" исламизировали в тюрьме

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Британская пресса раскрыла некоторые данные об исполнителе позавчерашнего теракта на Вестминстерском мосту около здания британского парламента в Лондоне. Как уже сообщалось, его зовут Халид Масуд и он уроженец Соединенного Королевства.Газета The Independent утверждает, что родился террорист 52 года назад в городе Дартфорд, графство Кент, и при рождении получил имя Адриан Элмс. Любопытно, что по версии журналистов, он не был особо религиозным, став убежденным последователем ислама во время тюремного заключения.Ранее полицейские сообщили, что Масуд был неоднократно судим. Несмотря на это он не являлся фигурантом какого-либо из текущих расследований, поэтому догадок о его намерениях не было.В последние годы он жил в графстве Западный Мидлендс, где очень велика доля мусульманского населения.Ссылаясь на источники в службах безопасности, The Independent пишет, что, хотя сам Масуд ранее никогда не участвовал в террористических организациях, он был связан в прошлом с предполагаемыми террористами.