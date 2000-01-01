24.02 15:50 MIGnews.com
Прекращены все полеты на Канарские острова
Сильная песчаная буря из Сахары обрушилась на испанские Канарские острова, вынудив отменить авиарейсы.
Испанский оператор аэропорта Aena отменил или приостановил все рейсы в воскресенье, сославшись на плохую видимость.
В воскресенье вечером в компании заявили, что операции возобновились во всех аэропортах, кроме Южного Тенерифе.
Национальная служба погоды Испании заявила, что ветер до 120 км/ч будет продолжаться на Канарских островах до понедельника, пишет Express
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Песчаная буря была видна из космоса, она охватывала острова у побережья северо-западной Африки.
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