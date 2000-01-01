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Британия: 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом 24.02 18:28   MIGnews.com

Британия: 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

Четверо пассажиров круизных судов, прилетевших в Великобританию в субботу, сдали положительный результат на коронавирус, в результате чего общее число случаев заболевания в Великобритании достигло 13.

Новые пациенты были среди 30 репатриированных британцев и двух ирландских граждан, начинающих 14-дневный карантин в больнице в Виррале.

По словам главного врача Англии, четверо граждан Великобритании подхватили вирус на лайнере "Diamond Princess" в Японии, пишет BBC.

"Эти специализированные центры хорошо подготовлены к работе с такими случаями, и в начале этого года отделение в Ньюкасле успешно вылечило и выписало двух пациентов, которые заразились вирусом", - сказал профессор Кит Уиллетт, директор по стратегическим инцидентам британской службы здравоохранения.


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