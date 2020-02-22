24.02 23:22 MIGnews.com

Не доказал, что земля плоская: Mad Max взорвался на ракете

Mad Mike Hughes just launched himself in a self-made steam-powered rocket and crash landed. Very likely did not survive. #MadMike #MadMikeHughes pic.twitter.com/svtviTEi8f — Justin Chapman (@justindchapman) February 22, 2020

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В калифорнийской пустыне в США потерпела крушение самодельная ракета. В результате ЧП погиб ее создатель, 64-летний инженер-любитель "Безумный" Майк Хьюз."В Калифорнии самодельная ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска", - говорится в сообщении.Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская. Доказать это он пытался, отправившись в космос лично.