24.02 23:22 MIGnews.com
Не доказал, что земля плоская: Mad Max взорвался на ракете
В калифорнийской пустыне в США потерпела крушение самодельная ракета. В результате ЧП погиб ее создатель, 64-летний инженер-любитель "Безумный" Майк Хьюз.
"В Калифорнии самодельная ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска", - говорится в сообщении.
Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская. Доказать это он пытался, отправившись в космос лично.
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