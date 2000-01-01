24.02 08:03 MIGnews.com

Коронавирус: Иностранцев не допустят на марафон Тель-Авива

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Иностранные спортсмены не будут допущены к ежегодному городскому марафону в Тель-Авиве.Соответствующее решение в воскресение, 23 февраля, принял местный муниципалитет в связи со вспышкой смертоносного коронавируса, который продолжает распространятся по всему земному шару.Так, в мероприятии примут участие около 40 тысяч заранее зарегистрировавшихся местных бегунов.Так, муниципалитет ссылается на соответствующее решение Министерства здравоохранения Израиля.