24.02 07:27 MIGnews.com

El Al предоставят лайнеры для эвакуации граждан Южной Кореи

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После решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу о немедленной эвакуации туристов Южной Кореи из Израиля сообщается о том, что предприняты конкретные шаги в этом направлении.Нетаниягу приказал Совету Национальной Безопасности и МИДу найти пять пассажирских самолетов для эвакуации 1500 граждан Республики Корея, находящихся в Израиле.Эвакуация будет финансироваться Государством Израиль.В операции примут участие пять самолетов - три авиакомпании El Al, один - Arkia и один - авиакомпании Cathay Pacific из Гонконга.Эвакуация начнется утром 24 февраля.Во время полетов экипажи будут отделены от пассажиров.El Al в настоящее время формирует экипажи для совершения полетов в Корею.