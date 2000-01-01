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El Al предоставят лайнеры для эвакуации граждан Южной Кореи 24.02 07:27   MIGnews.com

El Al предоставят лайнеры для эвакуации граждан Южной Кореи

После решения премьер-министра Биньямина Нетаниягу о немедленной эвакуации туристов Южной Кореи из Израиля сообщается о том, что предприняты конкретные шаги в этом направлении.

Нетаниягу приказал Совету Национальной Безопасности и МИДу найти пять пассажирских самолетов для эвакуации 1500 граждан Республики Корея, находящихся в Израиле.

Эвакуация будет финансироваться Государством Израиль.

В операции примут участие пять самолетов - три авиакомпании El Al, один - Arkia и один - авиакомпании Cathay Pacific  из Гонконга.

Эвакуация начнется утром 24 февраля.

Во время полетов экипажи будут отделены от пассажиров.

El Al в настоящее время формирует экипажи для совершения полетов в Корею.


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