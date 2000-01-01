24.02 21:54 MIGnews.com

Умер создатель фигурки-человечка LEGO — Йенс Нигард

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В Дании умер 78-летний дизайнер игрушек Йенс Нигаард Кнудсен, который изобрел желтую фигурку человека для Lego.Ему было 78 лет, и он более 30 лет работал в датской компании Lego Group в должности дизайнера. Именно Йенс создал в конце 1970-х годов популярную фигурку человечка с подвижными руками и ногами.О смерти Кнудсена в Twitter также написал нынешний главный дизайнер Lego Мэттью Эштон, поблагодарив умершего за создание фигурки: "Хотя я никогда не встречал Йенса, то, что он создал, сыграло огромную роль в моем детстве, а также многих других миллионов детей по всему миру".