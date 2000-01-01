24.02 20:22 MIGnews.com

У звезды "Гарри Поттера" рак третьей степени

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Звезда "Гарри Поттера" Джули Уолтерс сообщила, что у нее рак третьей степени."Первое время я думала: да не может быть. Должно быть, доктор ошибся. Я не могла поверить. Я рассказала про диагноз своему мужу, и на его глазах выступили слезы", - рассказала она.Но актриса не отчаивается и говорит следующее:"Это было огромное облегчение — взять перерыв в сумасшедшем рабочем графике. Я должна была сниматься еще в двух длинных сериалах и двух фильмах. Но я все отменила, и это прекрасно. Я, конечно, не перестану сниматься, но абсолютно точно не вернусь к тому графику, когда я работала каждый день с пяти утра до семи вечера".