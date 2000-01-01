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В Германии машина наехала на толпу людей: есть раненые | Фото:24.02 16:59   MIGnews.com

В Германии машина наехала на толпу людей: есть раненые

В понедельник, 24 февраля, автомобиль влетел в толпу людей на карнавале в честь Марди Гра в немецком городе Фолькмарзен.

Об этом сообщает Waldeckische Landeszeitung.

В результате происшествия пострадали не менее 15 человек, среди которых есть дети. Водителя уже задержали.

Марди Гра переводится, как "жирный вторник". Этот праздник отмечаетсяво многих странах мира перед Пепельной средой — началом католического Великого поста.


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