24.02 21:16 MIGnews.com

Иностранке в Новых Санжарах срочно вызвали "скорую"

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К изолированной в Новых Санжарах иностранке срочно вызвали "скорую".У женщины из Китая обнаружили проблемы с пищеварительной системой.Медики прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики. Больной уже определили метод лечения и диету. Сейчас она уже лучше себя чувствует.По итогам проведенного обследования выяснилось, что у женщины произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни."Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", — рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.