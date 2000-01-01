Иностранке в Новых Санжарах срочно вызвали "скорую"
К изолированной в Новых Санжарах иностранке срочно вызвали "скорую".
У женщины из Китая обнаружили проблемы с пищеварительной системой.
Медики прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики. Больной уже определили метод лечения и диету. Сейчас она уже лучше себя чувствует.
По итогам проведенного обследования выяснилось, что у женщины произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.
"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", — рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.