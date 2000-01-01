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Иностранке в Новых Санжарах срочно вызвали `скорую` 24.02 21:16   MIGnews.com

Иностранке в Новых Санжарах срочно вызвали "скорую"

К изолированной в Новых Санжарах иностранке срочно вызвали "скорую".

У женщины из Китая обнаружили проблемы с пищеварительной системой.

Медики прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики. Больной уже определили метод лечения и диету. Сейчас она уже лучше себя чувствует.

По итогам проведенного обследования выяснилось, что у женщины произошло обострение хронической гастроэнтерологической болезни.

"Врачи прибыли с передвижным аппаратом для проведения ультразвуковой диагностики и со специальными контейнерами для забора проб. Полтавские медики сработали оперативно. Зашли, провели медицинский осмотр и вышли из помещения обсерватора с соблюдением всех противоэпидемических норм", — рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.


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