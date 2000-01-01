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Вокруг карнавала в Бельгии разгорелся антисемитский скандал 24.02 14:47   MIGnews.com

Вокруг карнавала в Бельгии разгорелся антисемитский скандал

На карнавале в бельгийском городе Алст демонстрировались десятки костюмов, изображающих евреев в стилистике стереотипов антисемитской пропаганды.

Сообщается, что на параде присутствовали десятки традиционных костюмов ортодоксальных евреев, дополненных сделанными из папье-маше панцирями и ножками насекомых: именно так дегуманизировала евреев нацистская пропаганда. Об этом сообщает EJP.

За несколько недель до марша организаторы продали сотни так называемых "комплектов раввинов" с огромными накладными носами и традиционными черными шляпами, входящими в традиционный костюм ортодоксальных евреев. Также распространялись нашивки с изображением звезды Давида в цветах логотипа города Алст.

Европейский Еврейский Парламент (European Jewish Parliament) выступил с осуждением парада и призвал власти Бельгии, разрешившие карнавал, а также лидеров ЕС также осудить это проявление антисемитизма и провести расследование инцидента.

"В этот позорный момент мир смотрит на Бельгию. Поскольку фламандские и федеральные бельгийские власти отказались предотвратить это гротескное публичное проявление антисемитской ненависти - а в некоторых случаях даже напрямую поддержали его - Европейский союз должен немедленно начать расследование", - сказал директор Американского еврейского комитета Даниэль Швамменталь.

"Бельгийские власти не сделали ничего, чтобы предотвратить распространение антисемитских костюмов, явно нарушающих основополагающие ценности ЕС, основанные на уроках Холокоста и Второй мировой войны. Как принимающая сторона институтов ЕС, Бельгия несет особую ответственность за уважение человеческого достоинства и прав человека, в том числе прав меньшинств", добавил он.

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац призвал Бельгию "осудить и запретить" карнавал, который он назвал "демонстрацией антисемитизма".

"Бельгии, как западной демократии, должно быть стыдно допускать такое вопиющее антисемитское проявление. Я призываю власти осудить и запретить этот парад ненависти в Алсте", - написал он в своем микроблоге в Твиттер.

По данным опроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам в декабре 2018 года среди около 15 тысяч евреев, в Европе и особенно в Бельгии наблюдается тревожный рост антисемитизма. Опрос показал, что 86% бельгийских евреев обеспокоены проявлениями антисемитизма. Среди французских евреев таковых 95%.

Премьер-министр Бельгии Софи Уилмс в ответ на призывы Израиля отменить парад назвала мероприятие "внутренним делом".

Представитель компании "De Zwiejtollekes", владеющей антисемитскими костюмами, которые были демонстрированы на карнавале в Алсте, заявил: "Это Алст. Мы смеемся над всем. За исключением убийств в Брабанте, дела Марка Дютру и геноцида в Руанде. Это слишком".

На вопрос о шести миллионах евреев, убитых во время Холокоста, он ответил: "Это было так давно. Я даже еще не родился в то время, хотя я немолод".


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