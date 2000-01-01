24.02 17:56 MIGnews.com
В Ухане остаются 44 российских студента
Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил, что в городе Ухань остаются еще 44 студента из России. Эти молодые люди отказались от эвакуации, которую проводила российская сторона.
"Могу вам обещать, что они живут очень хорошо, им предоставляют продукты питания и необходимые условия для жизни", - отметил Ханьхуэй, пишет пресс-служба.
Посол также добавил, что безопасность российских студентов гарантирована.
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