24.02 18:07 MIGnews.com

РФ проведет наблюдательный полет над Турцией

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Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что в рамках реализации Договора по открытому небу, Россия выполнит наблюдательный полет над территорией Турции 25-28 февраля, пишет пресс-служба.В мероприятии будет задействовать российский самолет наблюдения Ту-154М ЛК-1. Взлет будет осуществляться с аэродрома Открытого неба Эскишехир, дальность полета составит 1900 км.Рыжков отметил, что полет пройдет по согласованному с турецкой стороной маршруту. Кроме этого, на борту самолета будут также находиться турецкие специалисты, которые проконтролируют правильность применения аппаратуры.