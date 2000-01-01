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Историк Соколов написал роман об отношениях с убитой 24.02 18:49   MIGnews.com

Историк Соколов написал роман об отношениях с убитой

Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве и расчленении, написал биографический роман "Любовь". Книга посвящена его отношениям с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко.

Защита сообщила, что роман публиковаться не будет - нужно разрешение на публикацию от родственников девушки.

Олега задержали по подозрению в убийстве Анастасии Ещенко в ноябре прошлого года при попытке выкинуть в реку Мойка рюкзак с частями тела девушки.

В его квартире было найдено обезглавленное тело девушки. Мужчина признался в содеянном и заявил, что убил свою возлюбленную в ходе ссоры.


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