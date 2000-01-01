24.02 18:49 MIGnews.com
Историк Соколов написал роман об отношениях с убитой
Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве и расчленении, написал биографический роман "Любовь". Книга посвящена его отношениям с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко.
Защита сообщила, что роман публиковаться не будет - нужно разрешение на публикацию от родственников девушки.
Олега задержали по подозрению в убийстве Анастасии Ещенко в ноябре прошлого года при попытке выкинуть в реку Мойка рюкзак с частями тела девушки.
В его квартире было найдено обезглавленное тело девушки. Мужчина признался в содеянном и заявил, что убил свою возлюбленную в ходе ссоры.
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