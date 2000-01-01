24.02 18:49 MIGnews.com

Историк Соколов написал роман об отношениях с убитой

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Историк Олег Соколов, которого обвиняют в убийстве и расчленении, написал биографический роман "Любовь". Книга посвящена его отношениям с убитой аспиранткой Анастасией Ещенко.Защита сообщила, что роман публиковаться не будет - нужно разрешение на публикацию от родственников девушки.Олега задержали по подозрению в убийстве Анастасии Ещенко в ноябре прошлого года при попытке выкинуть в реку Мойка рюкзак с частями тела девушки.В его квартире было найдено обезглавленное тело девушки. Мужчина признался в содеянном и заявил, что убил свою возлюбленную в ходе ссоры.