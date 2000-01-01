Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Австрия прекратила железнодорожное сообщение с Италией 24.02 10:44   MIGnews.com

Австрия прекратила железнодорожное сообщение с Италией

Чтобы остановить распространение коронавируса в Европе, Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией. Австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB объявила, что все железнодорожные сообщения с соседней страной были приостановлены после того, как у двоих пассажира поезда, прибывшего из Италии, заподозрен коронавирус.

Также сообщается, что коронавирус стал причиной трех смертей в Италии, где подтверждено инфицирование 152 человек, что делает ее страной с самой масштабной в Европе вспышкой смертельного вируса. Об этом сообщает Remix.

Италия отменила Венецианский карнавал и установила карантин в двух северных областях вблизи Венеции и Милана.

Около 50 тысяч человек лишены права покидать без официального разрешения несколько городов в Ломбардии и Венето.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:43
Видео: ракета взорвалась во дворе дома в Сдероте
11:37
Коронавирус: 50 человек умерли в Куме, главной святыне Ирана
11:25
Внутрибольничные инфекции уносят жизни израильтян
11:16
Нетаниягу может объявить следующую каденцию последней
11:05
Объявлен результат парламентских выборов в столице Ирана
10:23
Шеф Моссада летел на встречу с Халедом Машаелем в Катаре
10:02
В результате атак ЦАХАла в Сирии убиты 6 боевиков
09:57
Нетаниягу: чуждые элементы используют коронавирус
09:15
Израильтянин с Diamond Princess заболел коронавирусом
08:54
"Нетаниягу и Лицман раздувают истерию коронавируса"
08:51
Коронавирус: армия закрывает школы в Виченце
08:30
Турция прекращает авиасообщение с Ираном
08:03
Коронавирус: Иностранцев не допустят на марафон Тель-Авива
07:48
Опрос: "Ликуд" впервые обходит "Кахоль Лаван"
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus