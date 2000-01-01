Австрия прекратила железнодорожное сообщение с Италией
Чтобы остановить распространение коронавируса в Европе, Австрия остановила железнодорожное сообщение с Италией. Австрийская государственная железнодорожная компания ÖBB объявила, что все железнодорожные сообщения с соседней страной были приостановлены после того, как у двоих пассажира поезда, прибывшего из Италии, заподозрен коронавирус.
Также сообщается, что коронавирус стал причиной трех смертей в Италии, где подтверждено инфицирование 152 человек, что делает ее страной с самой масштабной в Европе вспышкой смертельного вируса. Об этом сообщает Remix.
Италия отменила Венецианский карнавал и установила карантин в двух северных областях вблизи Венеции и Милана.
Около 50 тысяч человек лишены права покидать без официального разрешения несколько городов в Ломбардии и Венето.