Кутюрье Армани отменил свое шоу из-за коронавируса
Модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде итальянских регионов, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере страны.
На Неделе моды в Милане Армани показывал свою коллекцию в закрытом режиме, чтобы не подвергать зрителей риску, пишет Vogue.
Armani - первый итальянский модный дом, который изменил свои планы в свете кризиса в области здравоохранения.
Заявление было сделано после того, как премьер-министр Джузеппе Конте в субботу разработал план борьбы с распространением вируса, поскольку число случаев заболевания в Италии достигло 79, включая два смертельных случая.