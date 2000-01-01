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Кутюрье Армани отменил свое шоу из-за коронавируса 24.02 20:34   MIGnews.com

Кутюрье Армани отменил свое шоу из-за коронавируса

Модельер Джорджо Армани принял решение на одну неделю приостановить работу фабрик в ряде итальянских регионов, а также закрыть офис в Милане из-за распространения коронавируса на севере страны.

На Неделе моды в Милане Армани показывал свою коллекцию в закрытом режиме, чтобы не подвергать зрителей риску, пишет Vogue.

Armani - первый итальянский модный дом, который изменил свои планы в свете кризиса в области здравоохранения.

Заявление было сделано после того, как премьер-министр Джузеппе Конте в субботу разработал план борьбы с распространением вируса, поскольку число случаев заболевания в Италии достигло 79, включая два смертельных случая.


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