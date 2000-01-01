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24.02 10:02   MIGnews.com

В результате атак ЦАХАла в Сирии убиты 6 боевиков

Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила, что в результате атак Израиля в районе Дамаска убиты шесть человек.

По данным Обсерватории, атакована база, на которой дислоцированы боевики палестинского Исламского джихада, офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана и и сирийские солдаты.

Ранее ЦАХАЛ официально подтвердил, что атакована главная база Исламского джихада в Сирии Адалия, в южных пригородах Дамаска.

Среди шести убитых двое - члены Исламского джихада и четверо - члены про-иранских милиций.


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