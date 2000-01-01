24.02 10:02 MIGnews.com

В результате атак ЦАХАла в Сирии убиты 6 боевиков

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сирийская Обсерватория Прав Человека сообщила, что в результате атак Израиля в районе Дамаска убиты шесть человек.По данным Обсерватории, атакована база, на которой дислоцированы боевики палестинского Исламского джихада, офицеры Корпуса стражей исламской революции Ирана и и сирийские солдаты.Ранее ЦАХАЛ официально подтвердил, что атакована главная база Исламского джихада в Сирии Адалия, в южных пригородах Дамаска.Среди шести убитых двое - члены Исламского джихада и четверо - члены про-иранских милиций.