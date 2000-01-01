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В Чили перевернулся корабль, ранены 16 израильтян 24.02 06:58   MIGnews.com

В Чили перевернулся корабль, ранены 16 израильтян

МИД Израиля сообщил о том, что 16 израильтян получили ранения, в том числе и тяжелые, в результате того, что судно, на котором они путешествовали, перевернулось в Чили.

Корабль перевернулся на одной из из рек на юге страны. Пострадавшие - израильтяне в возрасте 60-70 лет.

Консул Израиля в Чили, Леон Суисса, выехал  в больницу, в которую эвакуированы раненые. Посол Израиля Эльдад Хайят, готовит эвакуацию пострадавших на родину.


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