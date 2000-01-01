Еврейскую журналистку атаковали сторонники Мадуро

Еврейский политический писатель и журналист Анника Ротштейн была одной из нескольких журналистов, на которых напали и ограбили на границе Венесуэлы с Колумбией.
Роштейн, уроженка Швеции, была задержана в субботу военизированными партизанами, которые являются сторонниками венесуэльского лидера Николаса Мадуро, передает The Times of Israel.
"Я была схвачена партизанами Мадуро в Сан-Антонио-дель-Тачира, меня ограбили и избили вместе с моей охраной. Они заставили нас лечь животом на землю, приставив пистолеты к затылкам. Они забрали все, что у нас было", - написала журналистка на своей странице в Twitter.
По данным источников, сейчас девушка находится в безопасности.
"Я хочу, чтобы все знали, что эти люди, этот режим, делают со своими людьми и со всеми, кто пытается разоблачить их. Сейчас я в безопасности, но мы пытаемся вернуться в Каракас сегодня вечером. Мое тело болит, моя душа болит, но я никогда не забуду венесуэльцев, которые предупредили нас и помогли нам", - отметила Ротштейн.
Она добавила: "Сегодня я почувствовала вкус того, через что прошли венесуэльцы на протяжении более двух десятилетий, и это было ужасно и унизительно, и я надеюсь, что ничто иное, как эти твиты, может помочь миру увидеть то, от чего страдает Венесуэла, и каким-то небольшим образом способствовать открытию глаз".
Она также сказала, что не прервет свою поездку и вернется в этот район на следующей неделе.
Напомним, Хуан Гуайдо, президент Национального собрания Венесуэлы, объявил себя временным президентом страны 23 января и призвал Мадуро назначить новые выборы, заявив, что переизбрание Мадуро в 2018 году было мошенническим. Однако военные страны остаются верными Мадуро.