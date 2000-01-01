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Злоумышленник пытался захватить самолет в Бангладеш | Фото:24.02 20:52   MIGnews.com

Злоумышленник пытался захватить самолет в Бангладеш

Неизвестный попытался захватить самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, направлявшийся из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, передает в воскресенье, 24 февраля "Би-би-си" со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, лайнер со 148 пассажирами на борту был вынужден совершить вынужденную посадку в аэропорту города Читтагонг на юге Бангладеш.

Министр внутренних дел Бангладеш Асадуззаман Хан рассказал журналистам, что злоумышленник направил пистолет на пилота.

К счастью, в результате инцидента никто из пассажиров и экипажа не пострадал, всех благополучно вывели из самолета.

Военные и полиции оцепили зону взлетно-посадочной полосы, где находился самолет. Через короткое время захватчик был задержан. Во время задержания мужчина получил огнестрельные ранения, но вскоре после этого скончался, передает агентство AFP.

"Мы пытались арестовать его или заставить его сдаться, но он отказался, а затем мы в него выстрелили", - сказал генерал-майор Мотюр Рахман журналистам.

Согласно информации местных изданий, преступник, которому, предположительно, около 25 лет, намеревался угнать воздушное судно.


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