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Москва: тысячи человек вышли на марш памяти Бориса Немцова | Фото:24.02 19:05   MIGnews.com

Москва: тысячи человек вышли на марш памяти Бориса Немцова


В Москве более десяти тысяч человек вышли на марш памяти российского оппозиционера Бориса Немцова, убитого 27 февраля 2015 года рядом с Кремлем, пишет в воскресенье, 24 февраля Радио Свобода.

По данным местных СМИ, участники акции скандируют: "Россия будет свободной!", "Наше имя Борис Немцов", "Борис Немцов в каждом из нас!", "Герои не умирают!", "Свободу политзаключенным!".

Источники отмечают, что к демонстрантам присоединились известные политики и правозащитники — член окружного Совета депутатов Илья Яшин, активист Марк Фейгин, лишенный в апреле 2018 года адвокатского статуса, писатель и журналист Дмитрий Быков.

Мероприятия, посвященные российскому оппозиционеру, проходят также в других российских городах.


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