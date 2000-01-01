24.02 18:45 MIGnews.com

Тель-Авив: задержаны 11 стриптизерш из Восточной Европы

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Полиция Тель-Авива провела рейд в стриптиз-клубах города, в том числе и в наиболее уважаемых заведениях такого рода: Бэби Долл, ГоГо, Бурса, Шанду и Пуссикэт.Целью полиции было выявление фактов занятости в этих учреждениях незаконных мигрантов.В ходе операции, проведенной совместно с управлением иммиграции, задержаны 11 стриптизерш “из стран Восточной Европы” и два филиппинских работника кухни.