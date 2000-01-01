Мэр Питтсбурга почтил память жертв трагедии в синагоге
Мэр Питтсбурга Билл Педуто посетил мемориал в Иерусалиме, посвященный памяти жертв смертельной стрельбы в синагоге "Древо жизни", сообщает в воскресенье, 24 февраля The Times of Israel.
Педуто, который находится в Израиле на конференции мэров США, посадил оливковое дерево, чтобы увековечить память 11 евреев, убитых в его городе 27 октября.
Градоначальник высоко оценил реакцию Питтсбурга на трагедию, подчеркнув, что лидеры сообщества и бизнеса "собрались вместе" и сказали, что "нападение на одного - это нападение на всех нас".
Made a special visit to the 9-11 Memorial in Jerusalem, where they have created a second Memorial. This one is for the victims of Tree of Life. Planted an olive tree in their memory. pic.twitter.com/M6OK9DigAw