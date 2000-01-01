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Мэр Питтсбурга почтил память жертв трагедии в синагоге | Фото: Twitter24.02 18:25   MIGnews.com

Мэр Питтсбурга почтил память жертв трагедии в синагоге

Мэр Питтсбурга Билл Педуто посетил мемориал в Иерусалиме, посвященный памяти жертв смертельной стрельбы в синагоге "Древо жизни", сообщает в воскресенье, 24 февраля The Times of Israel.

Педуто, который находится в Израиле на конференции мэров США, посадил оливковое дерево, чтобы увековечить память 11 евреев, убитых в его городе 27 октября.

Градоначальник высоко оценил реакцию Питтсбурга на трагедию, подчеркнув, что лидеры сообщества и бизнеса "собрались вместе" и сказали, что "нападение на одного - это нападение на всех нас".




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