Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ураганный ветер повалил деревья и повредил здания в Хорватии | Фото:24.02 15:34   MIGnews.com

Ураганный ветер повалил деревья и повредил здания в Хорватии


Ураганные ветры, которые обрушились на побережье Италии и Хорватии, унесли жизни уже трех человек, сообщает в воскресенье, 24 февраля Washington Post.

Кроме того, мощная стихия повредила здания и машины, а также нарушила движение транспорта.

Согласно информации гидрометцентра Хорватии, порывы вокруг Адриатического порта Сплита достигли 191 км/ч. Помимо этого, температура воздуха опустилась до минус 17 градусов.

Источники отмечают, что власти перекрыли улицы во многих хорватских городах из-за опасности поднятых в воздух обломков.

По данным местных СМИ, непогода обрушила стену на сельхозугодьях в центре Италии, вследствие чего погибли двое мужчин в возрасте 70 лет. Также сообщается, что в пригороде Рима из-за упавшего дерева погиб водитель.

Метеорологи отмечают, что ветер с порывами до 488 метров в секунду стал рекордным за все время измерений.

На данный момент спасатели ликвидируют последствия бури.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:37
В марте может сильно подорожать бензин
23:22
40 000 бегунов приняли участие марафоне в Израиле
22:44
Ученые открыли способ прогноза метастазирования меланомы
21:34
Еврейскую журналистку атаковали сторонники Мадуро
21:04
Предотвращена попытка контрабанды оружия из Иордании  
20:52
Злоумышленник пытался захватить самолет в Бангладеш
20:33
В США обеспокоены связью Нетаниягу с ультраправой партией
20:13
Бывшая подчиненная не верит в слезный ритуал Ошрат Котлер
20:08
Рухани грозит отставка из-за недовольства иранцев
20:02
Три генерала и Лапид. О природе блока Кахоль-Лаван
19:52
Британский законодатель отметил рост антисемитизма
19:25
Эрдоган осудил "тоталитарную" систему управления в Египте
19:05
Москва: тысячи человек вышли на марш памяти Бориса Немцова
18:45
Лицман клянется не служить в одном правительстве с Лапидом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus