Ураганный ветер повалил деревья и повредил здания в Хорватии
Ураганные ветры, которые обрушились на побережье Италии и Хорватии, унесли жизни уже трех человек, сообщает в воскресенье, 24 февраля Washington Post.
Кроме того, мощная стихия повредила здания и машины, а также нарушила движение транспорта.
Согласно информации гидрометцентра Хорватии, порывы вокруг Адриатического порта Сплита достигли 191 км/ч. Помимо этого, температура воздуха опустилась до минус 17 градусов.
Источники отмечают, что власти перекрыли улицы во многих хорватских городах из-за опасности поднятых в воздух обломков.
По данным местных СМИ, непогода обрушила стену на сельхозугодьях в центре Италии, вследствие чего погибли двое мужчин в возрасте 70 лет. Также сообщается, что в пригороде Рима из-за упавшего дерева погиб водитель.
Метеорологи отмечают, что ветер с порывами до 488 метров в секунду стал рекордным за все время измерений.
На данный момент спасатели ликвидируют последствия бури.