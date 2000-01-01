24.02 14:21 MIGnews.com

Трагедия в Чили: корабль с израильтянами налетел на камень

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В израильских СМИ опубликованы имена двух погибших в результате несчастного случая на реке Серрано в Чили израильтянок - 71-летней Дины Порат из Ришпон и 61-летней Галилы Битон из Нешера.Группа пожилых израильских супружеских пар села на борт прогулочного корабля на реке Серрано в районе заповедника Бернардо О’Хиггинс. Израильтяне намеревались посмотреть знаменитый водопад.Корабль налетел на камень, перевернулся, и все находившиеся на нем оказались в воде.После этого туристы сумели снова забраться на корабль - некоторые своими силами, некоторым потребовалась помощь. Выяснилось, что одна женщина погибла на месте. Еще одна, находившаяся в критическом состоянии, скончалась по дороге в больницу.Также ранения получили еще 14 израильтян, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.раненные были эвакуированы вертолетом в больницу Пуэрто Наталес. Полиция расследует инцидент.Гай Ровех, генеральный директор компании Масаот, организовавшей путешествие: “речь о туре по Чили, Аргентине и Бразилии. Он должен был закончиться карнавалом в Бразилии. Тур начался неделю назад, 18 февраля. Вчера ночью я получил сообщение о том, что один из наших кораблей перевернулся. С того момента я нахожусь в постоянном контакте с МИДом. Гид группы ранен, мы стараемся оказать помощь всем участникам тура”.