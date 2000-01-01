Террористы ХАМАСа нападают на террористов ФАТХ в Газе
Террористы ФАТХ в Газе провели демонстрацию в поддержку лидера Палестинской администрации (ПА) Махмуда Аббаса и законности своего режима, пишет Arutz Sheva.
Атеф Абу Сайф, официальный представитель движения ФАТХ, сказал, что демонстрации были также направлены на выражение несогласия с политикой Израиля и «заговорами», нацеленными на ликвидацию палестинского вопроса, что является ссылкой на мирный план США, известный как «Сделка века».
Абу Сайф осудил движение ХАМАС за насильственное подавление демонстрантов в лагере беженцев в Джабалии в Газе и за арест активистов ФАТХа.
Официальное информационное агентство ПА Вафа сообщило, что активисты ХАМАСа напали на участников демонстрации, организованной ФАТХ, с дубинками и задержали нескольких из них.