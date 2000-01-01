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Из рощи, посаженной в честь Ори Ансбахер, украли деревья 24.02 11:55   MIGnews.com

Из рощи, посаженной в честь Ори Ансбахер, украли деревья

Рано утром в воскресенье, на Западном берегу напротив поселения Ткоа, где посажена роща в честь памяти о жертве террора Ори Ансбахер, было украдено большинство деревьев.

The Jerusalem Post сообщает, что палестинцы вырвали около пятидесяти деревьев и украли большинство из них.

Напомним, что Ори Ансбахер была изнасилована и жестоко убита 29-летним Арафатом Арфайя в начале этого месяца на окраине Иерусалима.


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