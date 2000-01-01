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Младенец госпитализирован с “отравлением каннабисом” 24.02 11:12   MIGnews.com

Младенец госпитализирован с “отравлением каннабисом”

В воскресенье 14-месячный младенец был доставлен в медицинский центр Сорока в Беэр-Шеве на юге страны по необычной причине.

Медики педиатрического отделения южной больницы сообщают, что ребенок был госпитализирован по причине «отравления каннабисом».

Представитель сказал, что детали инцидента были переданы в полицию и соответствующие органы.

Ребенок получил медицинскую помощь, и его состояние улучшается, сообщили в больнице.


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