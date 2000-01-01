24.02 10:46 MIGnews.com

Групповой секс за деньги превратился в изнасилование

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Утром 22 февраля полицейская станция Тель-Авива получила телефонный звонок от рыдающей и умоляющей о помощи девушки.Девушка утверждала, что ее изнасиловали двое мужчин. По версии девушки, она встретилась с двумя молодыми людьми дабы совершить сексуальный акт за деньги. В последний момент, она, однако, испугалась и отказалась от этой идеи. Мужчины, однако, вынудили ее заниматься сексом силой.Полиция немедленно арестовала одного из участников инцидента - 21-летнего жителя города. Затем был арестован второй. Мужчины не отрицают того, что занимались сексом с девушкой.Адвокат обвиняемых, Ярослав Мац, заявил, что в его распоряжении есть запись того, как девушка шантажирует мужчин, угрожая, что если они не заплатят ей требуемую сумму, она донесет на них в полицию. Мац поведал версию событий, изложенную его клиентом: “После того, как он закончил половой акт с девушкой, по взаимному согласию сторон, и после того, как такой же половой акт закончил его друг, он совершил акт орального секса, который не закончился из-за проблемного поведения дамы”.Судья Топаз Ахиезер продлил срок предварительного содержания под стражей мужчин, но потребовал от полиции “более тщательного фактического расследования произошедшего”.