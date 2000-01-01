24.02 10:11 MIGnews.com

На побережье Кинерета произошло смертельное ДТП

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В воскресенье, 24 февраля, на 92-й трассе на восточном побережье Кинерета, столкнулись автобус и легковой автомобиль.Вследствие аварии погибла женщина. Медики прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия констатировали ее смерть.«Когда мы приехали, мы заметили разбитый легковой автомобиль рядом с автобусом. На водительском сидении оказалась в ловушке молодая женщина лет 21», - сказал врач, работавший на месте происшествия.Еще семь человек получили ранения, они были доставлены в в больницу.