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Четыре человека погибли во время поисков сокровищ миллионера | Фото:24.02 09:13   MIGnews.com

Четыре человека погибли во время поисков сокровищ миллионера

Американский миллионер и археолог Форрест Фенн спрятал где-то в Скалистых горах сундук с сукровищами стоимостью два миллиона долларов.

Об этом 87-летний коллекционер рассказал в своих мемуарах "Страсть погони", сообщает в субботу, 24 февраля The Washington Post.

По словам Форреста, эта идея пришла ему в голову в середине 90-х, когда ему диагностировали рак. Шансы на выздоровление были небольшими, и ветеран Вьетнама решил оставить о себе яркую память - закопать сундук в пустыне и оставить подсказки, где именно он его спрятал.

Он отметил, что болезнь удалось остановить, но "идея с кладом никуда не делась".

С тех пор поиском разгадок занимаются тысячи людей - в Интернете есть много сообществ, где люди обсуждают свои идеи. В феврале 2017 года Vox.com опубликовал сюжет о сокровищах Фенна, где говорилось, что четыре из девяти ключей уже найдены.

По словам миллионера, наткнуться на сундук случайно, не разгадав всех подсказок, невозможно.

Коллекционер рассказал, что уже 65 тысяч человек пытались найти клад, а четверо даже погибли.

В интервью изданию он признался, что в сундуке среди сокровищ — старинные монеты, золотые самородки, кольцо XVII века, бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, китайские нефритовые фигурки, индийские браслеты эпохи Колумба.

"Никто не знает, где он спрятан. Если я умру завтра, то унесу эту тайну с собой в могилу", - написал он. И пообещал, что вернется за сокровищами, когда их стоимость вырастет до десяти миллионов долларов, если до этого их никто не найдет.

Фенн уточнял, что клад находится в безопасном месте, но все равно призывал авантюристов быть осторожными, брать с собой необходимые запасы еды и воды, а также устройство с GPS.

20 февраля канал Kurl8 сообщил о гибели одного из искателей сокровищ. 53-летний житель города Иллинойс Джефф Мерфи сорвался со 152-метровой скалы и разбился.

В пресс-службе полиции отмечают, что это четвертый случай смерти из-за поиска клада.
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