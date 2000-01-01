24.02 08:52 MIGnews.com

Израильтянка задержана в аэропорту Баку с патронами в сумке

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Гражданка Израиля была задержана в пятницу в аэропорту Баку из-за того, что проверяющие на таможне нашли в ее сумке несколько автоматных патронов.Об этом в субботу, 24 февраля сообщает Ynet.По данным издания, женщина отправилась в поездку, случайно захватив с собой сумку, принадлежащую дочери, проходящей службу в рядах ЦАХАЛа. По всей видимости, девушка забыла патроны в сумке."В чемодане моей жены были найдены несколько патронов, выпавших из сумки наших детей, которые служат в армии. С тех пор мы под следствием, и они отказываются нас отпускать", - говорит муж задержанной."Мою жену хотят оставить здесь до суда, который может продлиться несколько месяцев. Здесь была консул, но они отказываются уступать. Мы не знаем, что делать", - отметил он.Для оказания помощи задержанной в аэропорт прибыла консул Израиля в Баку Лилах Атиас. МИД Израиля осведомлен о произошедшем и тоже пытается помочь , передает портал.