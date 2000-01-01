Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В столице Сомали прогремели два взрыва: погибли 18 человек | Фото:24.02 08:11   MIGnews.com

В столице Сомали прогремели два взрыва: погибли 18 человек

Минимум 18 человек погибли и 20 пострадали в результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо.

Об этом в субботу, 24 февраля сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Ранее министр внутренних дел Сомали предупредил, что в городе находится транспортное средство, наполненное взрывчаткой, отмечает агентство.

Издание отмечает, первый взрыв, около штаб-квартиры разведки Сомали, вероятно, выполнил террорист-смертник.

Второй взрыв произошел возле здания парламента. По словам капитана Мохамеда Хусейна, до взрыва, автомобиль пытался прорваться через КПП перед штаб-квартирой правительственного здания, когда силы безопасности открыли огонь и ввязались в перестрелку с боевиками.


Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб", связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.

Теракты в столице Сомали происходят часто. Так, в октябре в результате взрыва в Могадишо погибли 300 человек.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:38
Россия отправила в Сирию еще два Су-57
10:07
Более 20 афганских военных погибли при атаке талибов
09:44
ПА возмущены датой переноса посольства США
09:13
Четыре человека погибли во время поисков сокровищ миллионера
08:52
Израильтянка задержана в аэропорту Баку с патронами в сумке
08:34
Трамп: палестино-израильский конфликт - самый сложный в мире
07:54
Нетаниягу приветствовал решение США о переносе посольства
07:36
Трамп считает правильным решение о переносе посольства
04:27
Британка сняла квартиру в обмен на интим, но не расплатилась
03:13
Роботы заменят немцев
02:04
Компания Airbus создала первое летающее такси
01:48
Ученые хотят создать роботов с искусственным интелектом
00:34
Илон Маcк назвал пароль от всемирной сети Wi-Fi
23:41
Мексика: в подводной пещере обнаружено кладбище майя
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus