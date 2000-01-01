В столице Сомали прогремели два взрыва: погибли 18 человек
Минимум 18 человек погибли и 20 пострадали в результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо.
Об этом в субботу, 24 февраля сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
Ранее министр внутренних дел Сомали предупредил, что в городе находится транспортное средство, наполненное взрывчаткой, отмечает агентство.
Издание отмечает, первый взрыв, около штаб-квартиры разведки Сомали, вероятно, выполнил террорист-смертник.
Второй взрыв произошел возле здания парламента. По словам капитана Мохамеда Хусейна, до взрыва, автомобиль пытался прорваться через КПП перед штаб-квартирой правительственного здания, когда силы безопасности открыли огонь и ввязались в перестрелку с боевиками.
Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб", связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.
Теракты в столице Сомали происходят часто. Так, в октябре в результате взрыва в Могадишо погибли 300 человек.