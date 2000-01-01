24.02 08:11 MIGnews.com

В столице Сомали прогремели два взрыва: погибли 18 человек

BREAKING: second explosion heard just few minutes after another explosion rock near presidential place in #Mogadishu, witnesses saw plume of smoke following the explosions. #Somalia pic.twitter.com/YUJEnmJe2H — Mogadishu Update (@Magdashi3) 23 февраля 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Минимум 18 человек погибли и 20 пострадали в результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо.Об этом в субботу, 24 февраля сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.Ранее министр внутренних дел Сомали предупредил, что в городе находится транспортное средство, наполненное взрывчаткой, отмечает агентство.Издание отмечает, первый взрыв, около штаб-квартиры разведки Сомали, вероятно, выполнил террорист-смертник.Второй взрыв произошел возле здания парламента. По словам капитана Мохамеда Хусейна, до взрыва, автомобиль пытался прорваться через КПП перед штаб-квартирой правительственного здания, когда силы безопасности открыли огонь и ввязались в перестрелку с боевиками.Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая организация "Аш-Шабаб", связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.Теракты в столице Сомали происходят часто. Так, в октябре в результате взрыва в Могадишо погибли 300 человек.