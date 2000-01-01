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Швеция: полиция остановила демонстрацию неонацистов 25.02 07:11   MIGnews.com

Швеция: полиция остановила демонстрацию неонацистов

Шведская полиция предотвратила демонстрацию неонацистов. Сотрудники правоохранительных органов города Йёнчёпинг в субботу помешали неонацистской организации "Североевропейское движение сопротивления" провести несанкционированную демонстрацию.

Об этом сообщает шведское телевидение SVT.

Около 40 манифестантов собирались пройти в середине дня через центр города, однако установленный на их пути полицейский патруль помешал это сделать.

В целом в районе сбора неонацистов находилось около 150 сотрудников полиции.

По данным телеканала, полиция знала о готовящейся манифестации. Накануне утром был осуществлен дорожный контроль на подъезде к городу, правоохранители изъяли несколько ножей и перцовых аэрозолей
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