25.02 07:11 MIGnews.com

Швеция: полиция остановила демонстрацию неонацистов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Шведская полиция предотвратила демонстрацию неонацистов. Сотрудники правоохранительных органов города Йёнчёпинг в субботу помешали неонацистской организации "Североевропейское движение сопротивления" провести несанкционированную демонстрацию.Об этом сообщает шведское телевидение SVT.Около 40 манифестантов собирались пройти в середине дня через центр города, однако установленный на их пути полицейский патруль помешал это сделать.В целом в районе сбора неонацистов находилось около 150 сотрудников полиции.По данным телеканала, полиция знала о готовящейся манифестации. Накануне утром был осуществлен дорожный контроль на подъезде к городу, правоохранители изъяли несколько ножей и перцовых аэрозолей