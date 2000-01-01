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flickr/Dmitri Fedortchenko 24.02 17:59   MIGnews.com

Япония: американец подозревается в жестоком убийстве девушки

Власти Японии задержали гражданина США, которого подозревают в похищении, убийстве и расчленении девушки. Речь идет о девушке, которая пошла с подозреваемым на свидание.

Позже её голову обнаружили в чемодане в Осаке. Об этом сообщили в местной полиции.

Согласно данным правоохранителей, 27-летняя японка из города Санда встречалась в Осаке с 26-летним гражданином США Евгением Байрактором.

Данные с камер наблюдения зафиксировали, как 16 февраля они вошли в жилой дом в округе Хигасинари в Осаке, квартиры в котором сдаются для туристов, однако больше на видеозаписях девушка не появлялась. На следующий день мать девушки объявила ее в розыск.

На кадрах с камер видеонаблюдения от 18 февраля было видно, как молодой человек несколько раз выходил и входил в здание с вместительной дорожной сумкой, отмечает агентство. Через некоторое время он уехал из города и был задержан уже в соседней с Осакой префектуре Нара по подозрению в "удержании девушки в неволе".

При расследовании дела об исчезновении девушки полицейские обнаружили в другой квартире чемодан с отрезанной головой, которая может принадлежать пропавшей девушке.
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