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24.02 17:28   MIGnews.com

В Индии задержали израильтян за аэросъемку

Три гражданина Израиля были задержаны в Индии за аэросъемку. Инцидент произошел в индийском штате Раджастан.

Власти сообщили, что израильтяне проводили аэросъемку местности с помощью квадрокоптера. У сотрудников полиции это вызвало подозрение, в результате чего и были задержаны три туриста, сообщает Ynet.

В ситуацию вмешался израильский консул в Дели, Эли Сне. После проведенной им беседы с начальником местной полиции, израильтян освободили.
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