24.02 16:25 MIGnews.com

В Тунисе задержали корабль с оружием из РФ

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В Тунисе задержали корабль с военной техникой и аммуницией, вышедший из порта Новороссийска. Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 24 февраля.Отмечается, что судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун.Оператор корабля является турецкая компания.В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт, пишут СМИ.При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи.Уточняется, что власти проверяют экипаж судна на причастность к терроризму.Агентство Maritime Bulletin называет маршрут Ural странным: оно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс.Издание Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.