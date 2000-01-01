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24.02 16:25   MIGnews.com

В Тунисе задержали корабль с оружием из РФ

В Тунисе задержали корабль с военной техникой и аммуницией, вышедший из порта Новороссийска. Об этом сообщают российские СМИ в субботу, 24 февраля.

Отмечается, что судно Ural под флагом Панамы направлялось в Камерун.

Оператор корабля является турецкая компания.

В тунисский порт Сфакс корабль прибыл на ремонт, пишут СМИ.

При осмотре таможня обнаружила 24 контейнера с БМП, бульдозерами, военной униформой, рациями и оборудованием спутниковой связи.
Уточняется, что власти проверяют экипаж судна на причастность к терроризму.

Агентство Maritime Bulletin называет маршрут Ural странным: оно пересекло Ионическое море, чего не требуется, если идти в Камерун, затем подошло к побережью Ливии, после чего отправилось в Сфакс.

Издание Agenzia Nova также пишет, что такой маршрут вызвал подозрение в Тунисе.
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