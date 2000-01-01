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Теракт в центре Кабула: погибли три человека | Фото:24.02 11:39   MIGnews.com

Теракт в центре Кабула: погибли три человека

В субботу, 24 февраля, террорист-смертник осуществил теракт в районе Кабула Шаш Дарак, где находится штаб-квартира NATO, посольство США и правительственное ведомство, передает Tolo News.

По словам заместителя главы пресс-службы МВД Афганистан Нусрата Рахими, судя по записям, сделанным камерами видеонаблюдения, террорист был одет в костюм и рубашку с галстуком.

Однако он вызвал подозрения у сотрудников службы безопасности. Когда они приблизились к нему, он привел в действие взрывное устройство.

Начальник пресс-службы МВД Афганистана Наджиб Дониш отметил, что район оцеплен силовыми структурами, не разрешают проезжать даже машинам "скорой помощи".

Сообщается о трех погибших. Точное число раненых неизвестно.

Район Шаш-Дарак в Кабуле является особо охраняемой территорией и входит в так называемую "зеленую зону", где находятся административные и дипломатические представительства. По данным местных СМИ, в этом районе также находятся штаб-квартира НАТО в Афганистане, министерство обороны Афганистана и афганская резиденция ЦРУ.
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