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Хайфа: водитель умер, и автобус врезался в остановку | Фото: Thinkstock24.02 09:23   MIGnews.com

Хайфа: водитель умер, и автобус врезался в остановку

В Хайфе водитель рейсового автобуса скончался от внезапного сердечного приступа. Автобус врезался в остановку на улице Хорев.

50-летний водитель потерял сознание и врезался в остановку.

Прибывшие медики MADA констатировали смерть водителя. .

Работник MADA Коби Бен Хаим рассказал: “В автобусе была одна женщина. Она не пострадала. Мы нашли водителя после сердечного приступа. все наши усилия спасти его не увенчались успехом”.
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