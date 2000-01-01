24.02 09:23 MIGnews.com

Хайфа: водитель умер, и автобус врезался в остановку

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В Хайфе водитель рейсового автобуса скончался от внезапного сердечного приступа. Автобус врезался в остановку на улице Хорев.50-летний водитель потерял сознание и врезался в остановку.Прибывшие медики MADA констатировали смерть водителя. .Работник MADA Коби Бен Хаим рассказал: “В автобусе была одна женщина. Она не пострадала. Мы нашли водителя после сердечного приступа. все наши усилия спасти его не увенчались успехом”.