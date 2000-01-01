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YouTube | Фото: Thinkstock24.02 22:23   MIGnews.com

Ким Чен Нама отравили нервно-паралитическим ядом

В деле об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Нама появились новые подробности. Как выяснилось, его отравили запрещенным нервно-паралитическим ядом. Об этом сообщила малазийская полиция.

В рамках расследования убийства Ким Чен Нама малайзийские полицейские изъяли в одном из жилых домов на территории страны несколько видов химических веществ, сообщила газета The Straits Times. Сообщается, что полицейских вывел к дому 30-летний малайзиец. Его роль в покушении пока неизвестна, но, как пишет издание, у мужчины могли быть связи с арестованными подозреваемыми.

Помимо различных видов химикатов полицией изъято несколько перчаток и обувь, передает РИА Новости. "Полиция не исключает, что малазиец мог быть экспертом в области химии", — цитирует газета слова источника.

Ранее в пятницу малайзийская полиция сообщила, что Ким Чен Нам был отправлен нервно-паралитическим веществом VX, которое является одной из разновидностей химического оружия.

У одной из подозреваемых, задержанных в ходе расследования убийства Ким Чен Нама, были симптомы отправления данным нервно-паралитическим веществом. "У нее была рвота", — сказал журналистам глава малайзийской полиции Халид Абу Бакар.

Покушение на гражданина КНДР, у которого был при себе паспорт на имя Ким Чхоля, произошло 13 февраля в аэропорту малайзийского Куала-Лумпура. Сразу после этого Южная Корея объявила, что погибший — проживавший в Макао Ким Чен Нам, единокровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Следователи полагают, что покушение на брата северокорейского лидера было совершено двумя женщинами, которые затем скрылись с места преступления. Позднее в рамках расследования были задержаны несколько человек.
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