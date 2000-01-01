24.02 09:03 MIGnews.com

США: ветеран морской пехоты открыл стрельбу по иммигрантам

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В американском штате Канзас ветеран морской пехоты США Адам Пуринтон открыл огонь в пабе по группе иммигрантов из Индии. В результате стрельбы один человек был убит и два человека получили ранения.Об этом пишет Associated Press.По словам бармена, перед тем, как открыть огонь, Пуринтон начал выкрикивать "расовые оскорбления". Отмечается, что с криком "Убирайтесь из моей страны!" военный в отставке начал стрелять по иммигрантам.В результате нападения скончался 32-летний авиационный инженер из города Хайдерабада (Индия). Также два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Их состояние стабильное.Подозреваемый был задержан. Ему предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство.