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США: ветеран морской пехоты открыл стрельбу по иммигрантам | Фото: Thinkstock24.02 09:03   MIGnews.com

США: ветеран морской пехоты открыл стрельбу по иммигрантам

В американском штате Канзас ветеран морской пехоты США Адам Пуринтон открыл огонь в пабе по группе иммигрантов из Индии. В результате стрельбы один человек был убит и два человека получили ранения.

Об этом пишет Associated Press.

По словам бармена, перед тем, как открыть огонь, Пуринтон начал выкрикивать "расовые оскорбления". Отмечается, что с криком "Убирайтесь из моей страны!" военный в отставке начал стрелять по иммигрантам.

В результате нападения скончался 32-летний авиационный инженер из города Хайдерабада (Индия). Также два человека были госпитализированы с огнестрельными ранениями. Их состояние стабильное.

Подозреваемый был задержан. Ему предъявили обвинения в убийстве и покушении на убийство.
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