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40 тысяч человек бежит по Тель-Авиву |24.02 08:47   MIGnews.com

40 тысяч человек бежит по Тель-Авиву

В шесть часов утра в Тель-Авиве стартовал ежегодный марафон.

Из-за марафона блокированы ряд главных улиц города. По шоссе Аялон движение разрешено, но некоторые выезды с него закрыты.




Праздник открыл мэр города Рон Хульдаи. Он сказал: Прекрасная погода, великолепная атмосфера, тысячи ликующих болельщиков вдоль маршрута - все способствует успеху!”

В марафонском забеге примут участие 2500 человек, в том числе несколько знаменитых иностранцев, пытающихся побить марафонский рекорд. Всего в забегах на разные дистанции принимает участие около 40 тысяч человек.

Речь идет о шести маршрутах: марафон (42 км), половина марафона (21 км), бег на 10-ти и 5-ти километровую дистанцию, заезд на велосипедах для инвалидов и мини-марафон для детей.

Марафон стартует на бульваре Роках, у Ганей Тааруха, и там же и заканчивается. Различные маршруты будут идти через порт Тель-Авива, зону отдыха Сарона, пляжи и бульвар Ротшильд.

Марафон начнется в 06:00 и заканчивается в 13:00.

С 04:00 запрещены движение и парковка транспорта на Роках, тааруха, Леви Эшколь, порт Тель-Авива, ХаЯркон, Кауфман, , Голдман, Таелет Герберт Самуэль, Дизенгофф, Алленби, Ротшильд, Бен-Гурион, Менахем Бегин, Каплан, Хашмонаим, Ибн Гвироль, Герцль, ХаАлия ХаШния.

В дополнение к этому, будет перекрыто движение по Дерех Намир с 05:00 до 10:00.
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