24.02 08:30 MIGnews.com

Эксперты определили тип яда которым был отравлен Ким Чен Нам

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Вещество, которым отравили брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, было установлено в результате вскрытия тела погибшего, передает агентство Bernama.По словам главы национальной полиции Малайзии Халида Абу Бакара, специалисты взяли образцы с лица и глаз Ким Чен Нама и обнаружили вещество нервно-паралитического действия типа VX. В настоящее время эксперты продолжают проведение дополнительных анализов взятых проб.Напомним, Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии.Позднее Южная Корея обвинила через громкоговорители КНДР в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.В то же время при расследовании появляются новые подозреваемые в причастности к убийству.