Эксперты определили тип яда которым был отравлен Ким Чен Нам
Вещество, которым отравили брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, было установлено в результате вскрытия тела погибшего, передает агентство Bernama.
По словам главы национальной полиции Малайзии Халида Абу Бакара, специалисты взяли образцы с лица и глаз Ким Чен Нама и обнаружили вещество нервно-паралитического действия типа VX. В настоящее время эксперты продолжают проведение дополнительных анализов взятых проб.
Напомним, Ким Чен Нам был отравлен 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии.
Позднее Южная Корея обвинила через громкоговорители КНДР в убийстве сводного брата лидера КНДР Ким Чен Ына.
В то же время при расследовании появляются новые подозреваемые в причастности к убийству.