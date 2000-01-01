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24.02 07:59   MIGnews.com

В Австрии беженца обвиняют в убийстве 20 человек

Власти Австрии обвинили просителя убежища из Сирии в "убийствах на почве терроризма". По версии следствия, 27-летний подозреваемый застрелил 20 безоружных или раненых сирийцев после боев в Хомсе.

Обвиняемый должен предстать перед судом в конце марта.

В частности, речь идет о палестинце без гражданства, выросшего в лагере для беженцев в Хомсе, как пишет газета Der Standard.

Однако австрийские СМИ сообщают, что беженец сам рассказал соседям по австрийскому центру для беженцев о том, что он воевал в Сирии на стороне исламистской группировке, связанной со Свободной сирийской армией. Он якобы поведал, что убивал солдат правительственных войск.

Расследование в отношении обвиняемого началось еще в 2016 году, когда власти узнали о его прошлом. В свою очередь, обвиняемый, имя которого не называется, отказывается признать вину.

Представители подозреваемого утверждают, что в тот период их подзащитный переживал тяжелую психическую травму. Однако не смотря на то, что обвиняемый не является гражданином Австрии и не совершал преступлений внутри страны, экстрадиция в Сирию невозможна из-за продолжающихся боевых действий.

Австрийские власти впервые приняли решение привлечь к ответственности за соверешенные преступления за пределами страны. Убийство
Решение отдать обвиняемого под суд за преступления, совершенные за пределами страны, по всей видимости, было принято в Австрии впервые. Убийство безоружных и раненых солдат запрещено Женевской конвенцией.
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