24.02 20:58 MIGnews.com

Израильтянина депортируют за шутку о бомбе в самолете

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Служба безопасности международного аэропорта "Эль-Дорадо" в столице Колумбии высадила пассажира-израильтянина, который из-за длительной задержки рейса заявил, что взорвет самолет.Как пишет местная пресса, инцидент случился в начале этой недели на борту самолета чилийско-бразильской авиакомпании Latam Airlines, летевшего из Боготы в Баранкилью. В результате 7-часовой задержки у 49-летнего Йосефа Бронфена лопнуло терпение, и он сказал своим соседям о бомбе.Его слова услышал бортовой персонал. Несмотря на заверения других пассажиров, что он мужчина шутит, стюардессам было не смешно."Во время посадки непоседливый пассажир угрожал взорвать бомбу, после чего были активированы установленные компанией протоколы безопасности", - сказано в заявлении Latam Airlines.Остальные пассажиры также остались недовольны многочасовой задержкой. По словам некоего Адреса Фонсеки, во время посадки некоторые пассажиры успели трижды спуститься и подняться по трапу. Представители авиакомпании назвали причиной задержки технический сбой."Я думаю, из-за задержки у него лопнуло терпение", - заявил он.После удаления самолет вылетел в Баранкилью, а колумбийские власти заявили, что готовятся депортировать 49-летнего Йосефа Бронфена в Израиль.