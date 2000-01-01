25.02 11:01 MIGnews.com
Стоимость въездных виз в Египет вырастет почти в 2,5 раза
Стоимость въездных виз в Египет с 1 марта увеличится почти в 2,5 раза, сообщил МИД республики. Теперь их цена будет достигать 60 долларов. Ранее виза стоила 25 долларов.
Уведомления о повышении стоимости виз направлены на все пограничные пункты Египта: в аэропорты, морские порты и наземные пограничные переходы.
Последний раз стоимость визы в Египте менялась в 2014 году. Тогда ее повысили с 15 до 25 долларов.
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