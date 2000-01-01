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Третий испанский город отказался от поддержки BDS | Фото: Wikimedia Commons24.02 20:37   MIGnews.com

Третий испанский город отказался от поддержки BDS

На фоне судебного иска муниципалитет испанского города Петрер, известного ежегодными реконструкциями исторических сражений крестоносцев с маврами, отказался от поддержки антиизраильского бойкота.

В четверг, 23 февраля, горсовет 95-тысячного Петрера проголосовал за отмену своей прошлогодней резолюции в поддержку антиизраильского движения Boycott, Divestment and Sanctions. Об этом сообщило JTA со ссылкой на произраильскую организацию ACOM.

НГО, которая выиграла уже несколько десятков судов против BDS, решила судиться с городскими властями Петрера и сумела доказать дискриминационный и ущемляющий характер BDS и, соответственно, незаконность сотрудничества со столь сомнительной организацией.

Стоит отметить, что Испания является рекордсменом среди европейских стран по количеству городов, присоединившихся к BDS – антиизраильский бойкот здесь поддерживают муниципалитеты пяти десятков населенных пунктов. В судебном порядке удалось расторгнуть около десятка таких резолюций и отложить действие еще трех. Петрер стал третьим городом, который добровольно отказался от антиизраильского бойкота до оглашения судебного решения.
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