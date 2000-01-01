Израильтянин арестован за селфи в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка арестовала израильского туриста, который вылез на Бруклинский мост, чтобы сделать селфи на фоне Города большого яблока. Как пишет New York Post, арестованный – 18-летний Шивель Дикштейн. В израильской прессе подметили, что это имя, в отличие от Шоваля, в Еврейском государстве не особо распространено.
Израильтянин был арестован в 19 часов 23 декабря по местному времени после того, как он вылез на ограду моста.
"Он выскочил, чтобы сделать селфи на фоне горизонта", - цитирует New York Post свидетелей.
Туриста обвинили в причинении вреда общественной собственности.