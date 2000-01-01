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Израильтянин вылез на Бруклинский мост ради селфи | Фото: Thinkstock24.02 19:59   MIGnews.com

Израильтянин арестован за селфи в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка арестовала израильского туриста, который вылез на Бруклинский мост, чтобы сделать селфи на фоне Города большого яблока. Как пишет New York Post, арестованный – 18-летний Шивель Дикштейн. В израильской прессе подметили, что это имя, в отличие от Шоваля, в Еврейском государстве не особо распространено.

Израильтянин был арестован в 19 часов 23 декабря по местному времени после того, как он вылез на ограду моста.

"Он выскочил, чтобы сделать селфи на фоне горизонта", - цитирует New York Post свидетелей.

Туриста обвинили в причинении вреда общественной собственности.
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