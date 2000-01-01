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Индонезия запретила самолету Нетаниягу влетать в свой воздух | Фото: коби Гидеон, GPO24.02 19:33   MIGnews.com

Индонезия не пропустила самолет Нетаниягу

Индонезия запретила самолету израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу нарушать свое воздушное пространство во время его путешествия из Сингапура в Австралию 22 февраля. В результате этого судно с главой правительства было вынуждено сделать крюк в воздухе и полет, который должен был продлиться 8,5 часов, продлился на 11 часов.

В принципе, это не вызывает удивления на фоне отсутствия дипломатических отношений между этими двумя странами. Помимо этого, Индонезия, самая густонаселенная мусульманская страна в мире, является активной сторонницей палестинцев.

Таким образом "наказать" Нетаниягу Индонезия решила в ответ на аналогичные действия Иерусалима в прошлом году.

"Это обычная практика, нет причин для беспокойства. Аналогично поступили и в отношении нас", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Арманатха Насир 24 февраля.

Он имел в виду инцидент, произошедший в марте 2016 года, когда Иерусалим запретил министру иностранных дел Индонезии сходить на израильскую землю, когда он должен был участвовать на инаугурации почетного консула Индонезии в Рамалле.
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