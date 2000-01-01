24.02 19:33 MIGnews.com

Индонезия не пропустила самолет Нетаниягу

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Индонезия запретила самолету израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу нарушать свое воздушное пространство во время его путешествия из Сингапура в Австралию 22 февраля. В результате этого судно с главой правительства было вынуждено сделать крюк в воздухе и полет, который должен был продлиться 8,5 часов, продлился на 11 часов.В принципе, это не вызывает удивления на фоне отсутствия дипломатических отношений между этими двумя странами. Помимо этого, Индонезия, самая густонаселенная мусульманская страна в мире, является активной сторонницей палестинцев.Таким образом "наказать" Нетаниягу Индонезия решила в ответ на аналогичные действия Иерусалима в прошлом году."Это обычная практика, нет причин для беспокойства. Аналогично поступили и в отношении нас", - заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Индонезии Арманатха Насир 24 февраля.Он имел в виду инцидент, произошедший в марте 2016 года, когда Иерусалим запретил министру иностранных дел Индонезии сходить на израильскую землю, когда он должен был участвовать на инаугурации почетного консула Индонезии в Рамалле.